OL : Le Parc OL est parfait, il ne lui manque plus qu'un nom !

Dans : OL, Ligue 1.

Un an après son inauguration, le Parc OL fait clairement l'unanimité au sein de l'Olympique Lyonnais, où les propriétaires, les joueurs et les spectateurs sont ravis.

Jean-Michel Aulas n'a eu cesse de le répéter, mais le nouveau stade de Lyon est vraiment un « formidable outil ». Boosté par une grosse ambiance, due à la bonne caisse de résonance d'une enceinte conçue pour le football, les Gones se sentent forts à domicile... Et la folle remontée de la saison dernière jusqu'à la finale victorieuse pour la deuxième place de Ligue 1 contre Monaco l'atteste.

Outre les joueurs, les spectateurs ont aussi répondu présents depuis l'ouverture de leur Parc puisque l'OL affiche une moyenne de 44 512 spectateurs en championnat, un chiffre qui place Lyon derrière le PSG, mais devant le rival stéphanois. « Une réussite totale, à tel point que le Parc OL a été élu plus beau stade de l'Euro 2016. Les grands stades européens nous disent bravo », a avoué, sur Eurosport, Xavier Pierrot, qui aborde ensuite l'un des points négatifs du nouveau stade, à savoir l'accessibilité. « Tout le monde vient en moins de deux heures et repart en moins d'une heure, c'est très satisfaisant pour un stade de 59 000 places. Les parcs-relais gratuits complets ? On nous disait que les Français n'étaient pas des Allemands et que cela ne marcherait pas. Or, la réponse est celle que nous avions imaginée », a répliqué le stadium manager de l'OL.

D'un point de vue économique, le mystère règne toujours autour du Parc Olympique Lyonnais. Si les 2 200 personnes déployées chaque soir de match coûtent cher à l'OL, tout comme les dépenses énergétiques, le club rhodanien voit tout de même ses revenus de billetterie grimpés de 11,1 à 27,7 millions d'euros en une saison, alors que le revenu moyen par spectateur est passé de 17 euros à Gerland à 32 au Parc OL.

Si certains points doivent encore être peaufinés, le stade rhônalpin a globalement répondu aux attentes. Et le fameux naming est attendu avec impatience pour boucler la construction de tous les à-côtés, qui devraient permettre à l'OL de franchir un nouveau cap financier grâce aux multiples recettes de son Parc OL.