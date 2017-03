OL : Le Parc OL déjà quasiment plein pour Besiktas

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

L’Olympique Lyonnais se prépare à réaliser l’une de ses plus grosses affluences de la saison pour la venue de Besiktas, en quart de finale aller de l’Europa League.

En effet, à plus de deux semaines de la rencontre, qui aura lieu le 13 avril, il ne reste plus que 2500 places à vendre. Le niveau haut est d’ores et déjà rempli, et moins d’un millier de tickets sont encore disponibles en bas. Une ruée qui s’explique bien évidemment par l’ouverture de la billetterie au grand public, et qui a provoqué un achat massif de sympathisants turcs, qui sont attendus à plus de 15.000 pour cette rencontre. A noter que ce chiffre pourrait augmenter, de nombreux fans de Besiktas faisant passer des annonces sur les réseaux sociaux pour racheter des places pour cette rencontre, à des prix plus élevés que le tarif initial, notamment au niveau supérieur où sont regroupés les supporters du club d'Istanbul.