OL : Le Groupama Stadium, une mauvaise affaire pour Vincent Duluc

Dans : OL, Ligue 1.

A la recherche d’une société pour apposer son nom à son nouveau stade depuis plusieurs années, Jean-Michel Aulas a enfin trouvé son bonheur.

L’assureur Groupama poursuit son engagement avec le club rhodanien, et donne donc naissance au Groupama Stadium. Le montant du contrat n’a pas été dévoilé, car cela englobe aussi d’autres prestations convenus, mais selon Le Progrès, il rapporterait 6 ME par an pendant trois ans à l’Olympique Lyonnais. Une somme non négligeable même si elle n’est pas à la hauteur de ce qu’espérait le président lyonnais, qui se voyait bien s’approcher des copieux contrats des clubs anglais ou du Bayern Munich, plutôt autour des 10 ME par an. Pour Vincent Duluc, suiveur de l’OL pour le quotidien L’Equipe, l’opération ne vaut pas forcément le coût, car si l’apport financier est réel, le nom de l’institution disparaît totalement de celui du Stade.

« Groupama Stadium à Décines: pour le prix d'un joueur moyen, Lyon et l'OL ont disparu du générique. Je ne suis pas sûr que ça vaille le coût », a lancé Vincent Duluc, qui oublie tout de même de préciser que cet accord est de loin le meilleur trouvé par un club français dans ce secteur.