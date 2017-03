OL : Le club avoue une erreur à ses supporters

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Le prochain quart de finale aller d'Europa League entre l'Olympique Lyonnais et Besiktas, le jeudi 13 avril au stade du Parc OL continue à faire de bruit, et pas uniquement sur le plan sportif. Car ce sont les 15.000 places achetées par des supporters du club stambouliote, ou du moins des fans turcs, qui continuent d'alimenter la chronique. Outre les problèmes de sécurité que cela cause, la situation étant tendue en Turquie et les autorités peuvent craindre d'éventuels incidents entre pro et anti Erdogan, les supporters de l'Olympique Lyonnais estiment en majorité que l'OL s'est raté dans son organisation.

Ce mardi, le stadium manager du club de Jean-Michel Aulas s'exprime sur ce sujet dans Le Progrès. Et s'il estime que l'OL n'est pas entièrement responsable de la situation, il admet quand même des erreurs concernant la communication sur la commercialisation des tickets. « Il y a une incompréhension et une erreur de communication, mais rien n’empêchait nos supporters d’acheter des places au volet supérieur, précise Xavier Pierrot, qui n’est pas totalement convaincu que réserver l’achat des tickets aux abonnés, aux adhérents de MyOL, puis à ceux qui étaient là pour OL-Rome avant d’ouvrir la billetterie au grand public aurait été la solution miracle. Cela aurait pu être envisagée, mais je ne suis pas sûr qu’on aurait fait le plein ainsi. » Car en attendant, et malgré ces 15.000 supporters Turcs, il reste encore 8.000 places à vendre pour ce choc d’Europa League.