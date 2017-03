OL : Lacombe a fait passer un message clair à Benzema

Dans : OL, Ligue 1, Equipe de France.

N'étant pas retenu en équipe de France, et le Real Madrid étant en repos, Karim Benzema est venu passer quelques jours à Lyon, un petit plaisir que s'offre régulièrement l'ancien joueur de l'OL. Et histoire de se rappeler le bon vieux temps, Benzema est allé dimanche à Gerland afin d'assister à la victoire du club de rugby local, le LOU, en Top 14. Et Karim Benzema n'était pas seul, puisqu'il a partagé ce moment avec Bernard Lacombe et Fleury di Nallo. Evoquant sa rencontre avec la star du Real Madrid, Bernard Lacombe avoue avoir fait passer un message à celui qu'il apprécie plus que tout.

« On a marché, tous les deux, sur la pelouse de Gerland. On le faisait souvent quand il était plus jeune. On s’est remémorés quelques souvenirs. Karim m’a dit qu’il était très ému de revenir à Gerland, il se souvenait comme si c’était hier de son fameux but contre Manchester United. Il avait des étoiles dans les yeux. Je l’ai senti bien, apaisé, heureux d’être là où tout a commencé, a confié, dans Le Parisien, Bernard Lacombe, qui a tenu à réconforter Karim Benzema au moment où son cas fait toujours causer en France. Je lui ai dit : Karim, malgré tout ce qu’on peut dire sur toi, tu es titulaire au Real Madrid, le club le plus titré au monde, depuis huit ans. N’oublie jamais ça. Je pense qu’il n’y a pas besoin d’en dire beaucoup plus. »