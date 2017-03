OL : Lacazette déprime à cause de Deschamps accuse Genesio

Dans : OL, Equipe de France.

Cette trêve internationale risque d’être longue pour Alexandre Lacazette. Auteur de 23 buts en Ligue 1 cette saison, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais pensait avoir fait le nécessaire pour retrouver l’équipe de France.

C’est aussi l’avis de Didier Deschamps, qui n’a pourtant pas convoqué le Gone pour affronter le Luxembourg et l’Espagne. Une décision surprenante aux yeux de certains observateurs comme Pierre Ménès, et surtout difficile à encaisser pour le principal intéressé. En effet, Lacazette a eu bien du mal à digérer le choix du sélectionneur tricolore. A tel point que sa déception n’est pas passée inaperçue à l’OL.

« Ça va, il fait bonne figure, a témoigné l’entraîneur Bruno Genesio, interrogé par Le Progrès. Mais Alex a été un peu impacté par cette non-sélection, quand l’annonce a été faite le jour du match contre la Roma. C’était un peu dur. Il ne s’agit pas de contester certaines sélections chez les Bleus, et sûrement pas Mbappé qui le mérite. Mais je répète, Alex en a souffert. » Espérons pour Lyon que cet épisode n’affectera pas la fin de saison de Lacazette.