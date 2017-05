OL : Lacazette de retour, forcément ça aide pour la RemontAjax !

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Entré en seconde période jeudi dernier à Amsterdam, Alexandre Lacazette n'était pas en mesure d'apporter un vrai plus à l'OL, l'attaquant revenant de blessure. Mais, le buteur en chef de Lyon a depuis joué une heure contre Nantes, et cette fois il est clairement en mesure de tenir son rang au Parc OL pour cette demi-finale retour face à l'Ajax. Cela tombe bien car l'Olympique Lyonnais a besoin de marquer plusieurs buts sous peine de voir la finale de l'Europa League lui filer sous le nez.

Maxime Gonalons ne le cache pas, avec Alexandre Lacazette, l'OL a un atout supplémentaire par rapport à l'aller. « On sait toute son importance pour l’équipe. Les grands joueurs adorent ce genre de rendez-vous. Lui et nous, on a une grosse envie d’en découdre. Imaginez ce que cela représentera pour nous si on décroche cette qualification pour la finale. Alex est notre leader d’attaque. Il a un impact aussi sur l’adversaire et cela compte beaucoup. On devra lui donner de bons ballons pour qu’il les exploite le mieux possible », a prévenu le capitaine de l'Olympique Lyonnais à l'approche de ce rendez-vous crucial.