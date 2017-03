OL : La Roma demande un nouveau prêt de Clément Grenier

Dans : OL, Mercato, Serie A, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas a eu récemment l'occasion de rencontrer son homologue romain, et même si à cette occasion l'OL a éliminé la Roma en Europa League, les rapports ne sont pas rompus entre les deux dirigeants. En effet, selon la Gazzette dello Sport, l'AS Rome négocie actuellement avec l'Olympique Lyonnais concernant l'avenir de Clément Grenier. Car si le club de la cité éternelle veut garder le milieu de terrain arrivé au mercato d'hiver, il semble que la Roma ne soit pas disposée à régler l'option d'achat de 4,5ME prévue au contrat.

Et une demande aurait été transmise à l'OL afin que Clément Grenier soit prêté encore une saison de plus avec en cadeau bonus, une baisse de l'option d'achat. Forcément, vues sous cet angle, ces demandes romaines ne sont pas réellement favorables pour l'Olympique Lyonnais. Mais, Clément Grenier a un gros salaire, et forcément si l'AS Rome le prend en charge, ce sera tout de même une belle économie pour les caisses du club de Jean-Michel Aulas. Les discussions ont donc débuté, sachant que le retour du milieu de terrain français à l'OL est totalement improbable.