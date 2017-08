OL : Juninho est loin d'avoir dit oui à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas l'a confié cette semaine, il est très confiant concernant la prochaine venue de Juninho à l'Olympique Lyonnais où l'ancien joueur brésilien aurait alors un rôle de directeur sportif. Mais, ce samedi, Aujourd'hui en France affirme que le président de l'OL est un peu rapide en besogne dans ce dossier, qui devait être finalisé cet été. Car Juninho n'a toujours rien décidé et rien ne dit qu'il rejoindra Lyon.

« Juninho n’est pas certain d’accepter le poste de directeur sportif qui lui est proposé. L’ancien milieu de terrain, 42 ans, hésite clairement à quitter ses fonctions de consultant pour le réseau de télévision Globo. Un travail très bien payé et beaucoup moins prenant qu’un poste opérationnel à l’OL. Dans cette configuration, le conseiller Gérard Houllier pourrait prolonger », affirme le quotidien. Reste à savoir pourquoi cette venue, qui n'est tout de même pas le coup mercato du siècle, traîne depuis des semaines, et même des mois.