OL : Il y aura 16 supporters de Lyon à Besiktas

Interdit par les autorités, et encore moins recommandé après les incidents de l’aller, le déplacement des supporters lyonnais à Istanbul a été totalement annulé.

Si bien que l’OL a accepté, un peu trop facilement selon certains, de rendre les places réservées à son parcage pour que Besiktas les commercialise. Si les dirigeants turcs ont apprécié ce geste, cela ne devrait pas calmer le public turc annoncé comme chaud-bouillant pour cette rencontre. Cela ne devrait pas faire beaucoup de différence à l’audiomètre, mais L’Equipe révèle ce jeudi que 16 supporters de l’OL seront finalement présents à Istanbul.

Ces fans d’ores et déjà identifiés ont fait le voyage jusque sur les rives du Bosphore et ont ainsi bravé l’interdiction en espérant voir leur équipe favorite. Ils en seront récompensés puisque la délégation lyonnaise, et même les accompagnants V.I.P, étant restée dans le Rhône, ces 16 courageux pourront soutenir leur équipe au sein de la tribune présidentielle, où ils seront certainement bien encadrés, et parfaitement en sécurité.