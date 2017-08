OL : Habitué à la LdC, Aulas préfère les gros morceaux en EL

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

Opposé à Everton, l’Atalanta Bergame et à l’Apollon Limassol, l’Olympique Lyonnais n’a pas hérité du groupe le plus facile en Europa League.

Interrogé après le tirage eu sort, Jean-Michel Aulas s’est pourtant montré satisfait. En tant qu’habitué des grandes affiches de la Ligue des Champions, le président du club rhodanien préfère affronter les équipes les plus prestigieuses pour garder les joueurs et les supporters motivé.

« C'est un tirage difficile mais je pense qu'en Europa League, surtout quand on vient après de nombreuses années en Ligue des Champions, pour les supporters et le mental de l'équipe, je crois que c'est mieux de tomber contre des nations de football, a réagi le dirigeant au micro de beIN SPORTS. Everton et l'Atalanta Bergame, ce sont de bonnes équipes de bons championnats. »

L’autre « point positif » pour Aulas

« Mais il faudra aussi aller à Limassol, ça ne nous a pas réussi par le passé. On le sait toujours après mais le tirage au sort n'est pas toujours déterminant. Des destinations proches ? C'est un point positif, on redoutait d'aller dans des nations exotiques où le déplacement le jeudi est très compliqué », a avoué JMA, qui espère que l’OL atteindra de nouveau les demi-finales.