OL : Grenier ne fait pas l'unanimité chez un candidat au titre !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, OGCN.

C'est désormais très clair, l'Olympique Lyonnais souhaite que Clément Grenier profite du mercato de janvier pour se trouver un nouveau club. L'OL ne compte plus sur son milieu de terrain, et cela fait des mois que cela dure. Pour Clément Grenier, il est clair que rester au sein de son club formateur n'aurait aucun sens. Alors ses agents ont fait passer le message et plusieurs clubs de Ligue 1 seraient venus au renseignements. Si on a récemment évoqué le LOSC, dont le changement de propriétaire désormais imminent va relancer les ambitions, c'est également le nom du leader de Ligue 1, Nice, qui revenait régulièrement.

Cependant, cette piste qui envoyait Clément Grenier au Gym, où il retrouverait Alassane Plea et Mathieu Bodmer, semble se transformer en voie de garage. En effet, selon Le Parisien, le milieu lyonnais a bien du mal à convaincre le staff de l'OGC Nice. « Déjà suivi de près l'été dernier, Clément Grenier reste une possibilité, même si le Lyonnais ne réunit pas l'unanimité en interne. Pour renforcer son milieu, le club prospecte davantage à l'étranger », explique notre confrère. Clément Grenier va donc probablement devoir se tourner vers d'autres propositions, histoire de rapidement relancer sa carrière. A savoir si cela sera en France...ou pas.