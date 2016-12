OL : Genesio prévient, il ne veut pas un Mateta bis au mercato

Dans : OL, Mercato.

Désireux de recruter un attaquant depuis plusieurs mois, Bruno Genesio avait refusé Emmanuel Adebayor en septembre, avant de se voir confier le très jeune Jean-Philippe Mateta, qui n’a pas encore le niveau pour aider Lyon. Résultat, avant le début du marché des transfert, l’entraineur rhodanien a tout de même envoyé un message à son président, à savoir que le recrutement d’un attaquant devait correspondre à ses besoins, et faire donc atterrir à l'OL un joueur capable de faire la différence, et non pas un jeune prometteur ou un pari sur l’avenir.

« Par contre, c’est vrai que dans les postes offensifs, avec le départ de Rachid Ghezzal à la CAN, on risque d’être un peu démunis pour affronter toutes les échéances qui nous attendent. Moi ce qui m’intéresse c’est d’avoir un joueur compétitif et qui apporte une plus-value à l’équipe », a confié Bruno Genesio, qui attend donc ses dirigeants et la cellule de recrutement au tournant sur ce mois de janvier.