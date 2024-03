OL ‍: Cherki et Nuamah vont faire la fortune de Lyon

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Au vu de son irrégularité à l'OL, Rayan Cherki fait douter tout le monde de son talent. Néanmoins, malgré son statut de remplaçant ces derniers temps, le prodige lyonnais fait partie des meilleurs dribbleurs d'Europe. Ernest Nuamah est très bien placé aussi.

Nouveau Benzema ou nouveau Ben Arfa ? La trajectoire de carrière de Rayan Cherki est floue même pour ses plus fidèles partisans. Le jeune prodige de 20 ans peine à confirmer les promesses aperçues au centre de formation mais aussi lors de ses premières apparitions lyonnaises. Ne jouant pas assez simple et ne faisant pas les efforts défensifs, Cherki a été relégué sur le banc à l'OL. Coïncidence ou pas, la formation guidée par Pierre Sage enchaîne les succès sans Cherki dans le onze. Même s'il a sorti une superbe prestation lors du succès de l'OL à Toulouse, le jeune homme possède de plus en plus l'étiquette du joueur surcoté dans l'ombre de cracks comme Musiala ou Yamal par exemple.

Cherki dans les meilleurs dribbleurs d'Europe

Pourtant, selon Datascout, Cherki évolue dans le même monde que Jamal Musiala. Le compte X spécialisé dans les statistiques a fait le point sur les meilleurs dribbleurs d'Europe cette saison. Si Musiala domine le classement devant Leroy Sané et Mohammed Kudus, Rayan Cherki n'est pas loin de ce podium en compagnie de l'Allemand Florian Wirtz. Ces joueurs combinent un grand nombre de dribbles tentés par match (7 en moyenne) avec un pourcentage de réussite élevé (près de 60%).

⚡️ Meilleurs dribbleurs des 5 grands championnats



👑 Musiala, Sané et Kudus sont 3 des meilleurs dribbleurs au monde car ils allient gros volume de tentatives (~7.5) et gros pourcentage de réussite (~55%). Cherki et Wirtz suivent pas loin.



🔥 Doku est le joueur qui tente le… pic.twitter.com/2VJgp8aojZ — Data'Scout (@datascout_) March 29, 2024

Derrière cette élite européenne, le compte-rendu statistique met à l'honneur un groupe important de joueurs légèrement en-dessous des meilleurs. On y retrouve des révélations de la saison : l'Argentin de la Juventus Soulé prêté à Frosinone, Lamine Yamal, le Japonais Kaoru Mitoma ainsi que...Ernest Nuamah. Recrue de l'OL l'été dernier, le Ghanéen réussit 40% de ses dribbles en moyenne. De quoi illustrer la montée en puissance de l'ailier et surtout l'aisance technique réelle de son coéquipier Rayan Cherki. L'OL espère désormais que les deux hommes arriveront à utiliser leurs qualités avec plus de rigueur pour rendre le système offensif de Pierre Sage plus complet que jamais.