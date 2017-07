OL : Genesio n'a pas recruté Mariano Diaz pour être le nouveau Lacazette

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

A une semaine de la reprise du championnat de Ligue 1, avec la réception de Strasbourg au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais jouera contre Montpellier son dernier match de préparation. L'occasion pour Mariano Diaz d'avoir un peu plus de temps de jeu, l'attaquant arrivé au mercato n'ayant fait ses débuts à Lyon que lundi dernier contre l'Inter lors de la rencontre amicale jouée en Chine. Quoi qu'il en soit, Bruno Genesio est toujours aussi confiant concernant l'ancien madrilène, même s'il tient à répéter qu'il ne faut surtout pas le comparer à Alexandre Lacazette.

« Je l’ai trouvé généreux dans ses déplacements, dans ses courses de remplacement, Mariano a montré qu’il s’engageait à fond. Il a besoin de trouver des automatismes avec ses partenaires car malheureusement c’était ses premières minutes avec nous et c’est difficile en 45 minutes d’avoir une complicité avec les autres joueurs offensifs. Mais je pense que cela va venir avec la répétition des matches et des entraînements. Personnellement j’ai trouvé cela positif. Je ne vais pas le juger sur les buts et ses passes décisives tout de suite. Je n’aime pas qu’on dise qu’il va remplacer Lacazette. Mariano a un profil différent d’Alex, je n’attends pas qu’il remplace Alex, je souhaite qu’il amène ses qualités à l’OL, et elles sont différentes de celle d’Alex. J’attends qu’il joue son rôle de buteur comme il le faisait au Real Madrid avec la réserve ou avec les pros puisqu’il marquait presque à chaque fois qu’il jouait. Mais je vais lui laisser du temps et ne pas lui mettre la pression du premier but », a prévenu, en conférence de presse, Bruno Genesio.