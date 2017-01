OL : Fofana, son doublé, le Top 3, le mercato... Lacazette se confie

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Alexandre Lacazette, buteur de l'OL, après la victoire contre l'OM (3-1) : « Cette victoire, c'est un hommage pour Fofana, qui a annoncé sa retraite cette semaine. Il était important dans notre groupe, il va nous manquer. Ce soir, on voulait se rattraper après la défaite du week-end dernier à Caen. C'est fait. On a fait un match plein. C'est bien pour tout le monde, pour nous et le public. J'ai marqué un doublé dans un match important, j'ai la confiance de mes partenaires et du coach, donc tant mieux. L'objectif du podium ? On a envie de revenir sur le podium. C'est à nous de ne pas perdre des matchs à notre portée en deuxième partie de saison. Le mercato ? J'ai discuté avec Umtiti, qui m'a dit que ce serait bien d'aller dans un très grand club pour grandir. Je suis bien à Lyon. On verra lors des prochains marchés. À moi d'être performant pour prétendre à partir dans un grand club », a-t-il déclaré sur Canal+.