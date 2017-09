OL : Duluc exige un podium pour Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a fait de gros investissements lors du mercato en recrutant huit joueurs. Mais il faut bien admettre que dans le même temps l'OL a perdu de très gros atouts avec les départs de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette. Cependant, le club de Jean-Michel Aulas ne peut pas se contenter d'être un candidat à un accessit et pour Vincent Duluc, il est évident que Bruno Genesio doit mener l'Olympique Lyonnais à une place sur le podium. Tout autre résultat serait une grosse désillusion.

« Le podium sinon rien ! Après une saison qui a vu Nice obtenir le meilleur total de points d’un troisième dans l’histoire du championnat et l’OL glisser à la quatrième place, le club lyonnais doit impérativement retrouver le podium et une chance d’aller en Ligue des champions. C’est le sens de ses ambitions et de son budget, même si la perte du duo Lacazette-Tolisso n’a pas pu être compensée. Le retour d’une certaine stabilité défensive, à confirmer, et de vrais talent offensifs doivent pousser l’OL vers cet objectif », prévient le spécialiste de l'Olympique Lyonnais à L'Equipe. Jean-Michel Aulas sera cette fois d'accord avec le quotidien sportif.