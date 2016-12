OL : De Bordeaux à Lyon, Mavuba raconte le calvaire de Valbuena

Dans : OL, Bordeaux, Ligue 1.

Affecté par l’affaire de la sextape dont il est victime, Mathieu Valbuena a vécu une année 2016 difficile sur et en dehors du terrain.

Mais cela n’a pas empêché le milieu de l’Olympique Lyonnais de retrouver son meilleur niveau ces dernières semaines. Un retour en forme que l’ancien Marseillais avait d’ailleurs annoncé à son ami Rio Mavuba, bien placé pour évoquer les obstacles rencontrés par Valbuena depuis leur rencontre au centre de formation de Bordeaux.

« C’est dur de le voir vivre ce qu’il traverse. Il a quand même raté un Euro en France, ce n’est pas rien. Et ce qui est marrant (sic), alors qu’il n’y a pas longtemps il était encore dans le trou, il me disait : "Je vais leur montrer..." (...) Je pense que ce qui le fait tenir, c’est l’amour du ballon. Il aimait tellement ça qu’il ne se voyait pas faire autre chose, a confié le milieu de Lille sur SFR Sport. Bon, à l’école, il était zéro, bidon, il ne pouvait vraiment rien faire d’autre (rires), et c’est là, où il a été bon. (...) Parce qu’il a fallu plus de temps pour lui. »

Pourquoi Bordeaux a recalé Valbuena

« Nous, on était U17, on jouait déjà avec la réserve, et Mathieu, physiquement, il se faisait exploser, dans les duels, il volait, a raconté Mavuba. Donc d’un côté, on comprenait un peu les Girondins de ne pas le garder parce que ça a été compliqué de jouer avec les membres de sa génération comme Chamakh ou Francia, qui ont percé. C’est Mathieu, il aime les défis, il aime les challenges, il aime relever le truc. Et puis, lui, c’est cette force qu’il a... » Celle qui lui permettra peut-être de retrouver l’équipe de France, son objectif.