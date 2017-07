OL : Coup de balai à venir en défense, sauf pour un intouchable

Dans : OL, Mercato.

L’Olympique Lyonnais a un effectif particulièrement copieux en défense, avec quatre arrières gauche (Rybus, Morel, Marçal et Mendy), cinq centraux (Yanga-Mbiwa, Nkoulou, Mammana, Marcelo et Diakhaby) et trois défenseurs droit (Jallet, Rafael, Tete). Un incroyable embouteillage qui va devoir se régler par des départs, probablement quatre. Mais pas Rafael, qui n’est pas prévu dans la charrette. En effet, comme l’équipe Bilel Ghazi de L’Equipe, l’ancien joueur de Manchester United a été courtisé par Tottenham cet été, le club londonien effectuant même une offre pour compenser le probable futur transfert de Kyle Walker, annoncé très proche de Manchester City.

Nul doute que le deuxième de Premier League la saison passée a mis les formes pour convaincre l’OL de laisser filer son Brésilien, mais la réponse a été claire et nette de la part de Jean-Michel Aulas, à savoir que Rafael n’était pas à vendre. Une information qui tend à confirmer la tendance selon laquelle Christophe Jallet ne sera pas retenu, puisqu’on voit mal la formation lyonnaise effectuer toute la saison avec trois arrières droit, même s’ils ont chacun des caractéristiques bien différentes.