OL : Cornet, Diop, Ben Arfa, Krychowiak... Le point mercato d'Aulas

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Jean-Michel Aulas, président de l'OL, évoque le mercato après le nul contre Nantes (0-0) : « Cornet ? J'ai entendu que la Roma et Dortmund étaient sur lui, mais c'est faux. On n'a reçu aucune proposition, et on a aucun contact direct avec ces clubs pour Cornet. On a besoin de lui, on ne le laissera pas partir dans ces conditions. Diop ? On a trouvé un accord cette nuit. L'opération est bien plus importante qu'elle n'y paraît puisqu'on parle de 25 ME (15 ME + 10 ME de bonus). Il arrive à Lyon demain pour passer sa visite médicale. Les juristes doivent encore se mettre d'accord, mais c'est quasiment fait. Malgré une concurrence très forte, avec notamment Tottenham, ce sera notre septième recrue de l'été. À l'issue de ce mercato, on aura une très bonne équipe. Diop, c'est un milieu de la dimension de Tolisso au niveau physique. Ben Arfa ? On a les yeux de Chimène pour Hatem. Il a faille venir l'an dernier. Si l'opportunité se présente cet été, on verra. Tout est possible en fonction des départs ou pas. Krychowiak ? On a discuté, mais c'était trop compliqué financièrement. Quand un joueur veut sortir du PSG, c'est dur avec son salaire », a-t-il déclaré sur Canal+.