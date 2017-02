OL : Cet échec en attaque que le staff ne digérerait pas

Dans : OL, Ligue 1.

La concurrence s’est accrue en attaque cet hiver avec l’arrivée de Memphis Depay, en plus du retour rapide de la CAN de Rachid Ghezzal, et de la montée en puissance de Mathieu Valbuena. Résultat, Maxwel Cornet a vu son temps de jeu diminuer. Mais contre Alkmaar en Coupe d’Europe, pas de Valbuena blessé, ni de Depay non qualifié, et l’ancien messin devrait pouvoir en profiter pour se montrer. Car pour l’heure, Cornet, qui avait montré des qualités prometteuses lors de sa première saison pleine avec l’OL (11 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues), peine à confirmer et à franchir un cap. Ses entraineurs en sont bien conscients, mais à l’image de ces déclarations de Gérarld Baticle dans L’Equipe, ils misent beaucoup toujours sur lui, et ne le voient pas échouer.

« A chaque fois qu’il joue, il a quasiment 70 % de nouveautés autour de lui. Forcément, au niveau des repères, c’est plus compliqué. Mais je crois en lui. Je serais vraiment déçu qu’il n’y arrive pas », souligne le responsable des attaquants du club rhodanien, qui sait que Bruno Genesio peste surtout contre l’irrégularité de Cornet, qui n’a, rapellons-le tout de même, que 20 ans.