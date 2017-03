OL : Ce joueur de L2 dont Tolisso fait la pub

Dans : OL, Ligue 2.

Joueur confirmé de Ligue 1 et désormais présent avec l’équipe de France pour les matchs internationaux, Corentin Tolisso suit pourtant avec intérêt le championnat de Ligue 2. Une raison particulière à cela, son amitié qui remonte à l’enfance avec Yanis Merdji, qui a connu un parcours atypique mais explose cette saison avec Bourg-Péronnas. Au point d’avoir été nominé parmi les meilleurs joueurs de Ligue 2 pour le mois de février, en raison de ses cinq buts sur ses 10 derniers matchs, alors qu’il vient de signer professionnel en janvier dernier. De quoi ravir au plus haut point le milieu de terrain lyonnais.

« Je vais le voir jouer à Bourg dès que je peux, parce que c’est à une heure de Lyon. Et puisque Yanis est un bosseur, il peut encore progresser. Sa trajectoire est magnifique, sachant qu’il était électricien il y a un an de cela. Il n’a pas eu la chance de passer par un centre de formation, mais je connais ses qualités et je savais qu’il réussirait. Je suis très heureux pour lui », a expliqué à Radio Scoop un Corentin Tolisso qui donne un petit coup de pouce à son ami avec ce coup de projecteur.