OL : Blessé par Desplat, Aulas veut lui donner une leçon

Choqué par les investissements du Paris Saint-Germain au mercato, Jean-Michel Aulas critique régulièrement le vice-champion de France.

Le problème, c’est que le président de l’Olympique Lyonnais est le seul à partir en guerre contre le PSG en Ligue 1. Alors que JMA espérait sûrement obtenir du soutien, le patron de Guingamp Bertrand Desplat a fustigé sa démarche. « Stigmatiser en tombant dans la vulgarité, ça devient indigne », avait osé le dirigeant breton, à qui Aulas a répondu plusieurs fois, jusqu’à ce vendredi en conférence de presse avant Lyon-Guingamp dimanche (17h).

« Bertrand a franchi une frontière avec son article dans L'Equipe, a réagi le boss de l’OL. J'ai été blessé, ça fait trente ans que je participe à la vie du foot français, je suis élu dans toutes les instances française et européenne et je suis un entrepreneur qui a réussi. Je n'ai pas aimé le terme sénile et cette idée que je n'ai plus rien à faire dans le monde des affaires. Il a franchi une ligne malheureuse pour lui, il faut avoir soi-même démontré des choses et ce n'est pas le cas. »

Aulas tacle « l’arrogant » Desplat

« Je suis courtois comme Nasser et je l'ai invité, comme je le fais avec tout le monde, à déjeuner avant le match, a ajouté Aulas. Il a autour de lui des vice-présidents et administrateurs que j'apprécie beaucoup. Ce sont des gens de la génération de Le Graët qui ont fait de Guingamp un club très performant. Je le recevrai normalement. J'espère pouvoir lui donner quelques conseils pour qu'il soit moins arrogant dans le futur. » Autant dire qu’il y aura de l’ambiance à ce déjeuner...