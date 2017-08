OL : Bertrand Traoré voit le verre à moitié plein

Dans : OL, Ligue 1, FC Nantes.

Bertrand Traoré, attaquant de l'OL, après le nul à Nantes (0-0) : « Pourquoi Lyon n'a pas gagné à Nantes ? On n'a pas su concrétiser nos occasions. On a eu beaucoup d'opportunités, mais la réussite n'était pas de notre côté. On se contente du match nul. Un poteau, une barre ? On a tout essayé pour marquer, mais on n'a pas été adroit devant le but. On garde notre invincibilité, c'est le plus important. Si on ne gagne pas, il ne faut pas perdre. Il y a encore du travail. Le bilan est assez positif puisqu'on reste sur quatre matchs sans défaite. Il faut garder ce cap. Je vais essayer de revenir en pleine forme après la sélection pour continuer sur ma lancée », a-t-il déclaré sur Canal+.