OL : Benzema nomme la pépite en or massif de Lyon

Toujours très attaché à l'Olympique Lyonnais, Karim Benzema a avoué avoir un petit coup de cœur pour le jeune Houssem Aouar.

Transféré au Real Madrid pour 35 millions d'euros en 2009, Karim Benzema continue de garder un œil attentif sur la Ligue 1, et notamment sur l'OL. Formé au sein du club rhodanien pendant douze saisons à partir de 1997, le buteur de 29 ans suit de près l'actualité lyonnaise. Et dans son ancien club, l'attaquant français porte son regard sur Houssem Aouar. Professionnel depuis l'été dernier, le milieu offensif impressionne Benzema. Considéré depuis plusieurs années comme le futur grand talent de Lyon, le joueur de 18 ans confirme ses qualités au plus haut niveau, lui qui a inscrit son premier but chez les grands face à Alkmaar en Europa League, le 23 février dernier. Et ce n'est donc pas Benzema qui dira le contraire...

« Un joueur très prometteur en L1 ? À Lyon, il y a le petit Houssem Aouar. Je l’aime bien. Il a une bonne qualité technique. Il a une bonne vision du jeu. S’il travaille, il peut aller loin », a lancé, dans Team Duga sur RMC, Benzema, qui prédit donc un avenir doré à Aouar.