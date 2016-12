OL : Aulas très déçu par le football français après la polémique

Dans : OL, Ligue 1.

Ce dimanche, une accusation tout de même très sérieuse est venue de Monaco, dont l’un des principaux dirigeants a clairement annoncé que les arbitres favorisaient l’OL, et qu’il était nécessaire pour les instances et les médias de se pencher sur le sujet.

Depuis, Jean-Michel Aulas a demandé des excuses et des comptes, mais aussi des soutiens qui ne sont pas vraiment venus. Aucun autre président de club n’est allé en son sens, tandis que les instances sont restées dans un silence assourdissant. Visiblement, cela a peiné Jean-Michel Aulas, qui a manié l’ironie, mais a bien fait comprendre sur Canal+ qu’il avait été très déçu par le football français.

« On est toujours préparé à des attaques quand on réussit en France, que ce soit dans les affaires ou dans le football. Mais j’avais été habitué à plus de discernement et de mansuétude, parce que ce déferlement arrive à un moment où on se mettait à bien jouer. Il y avait des choses que je n’avais pas encore comprises. Je suis peut-être un petit peu long à comprendre les choses. C’est vrai qu’il a fallu attendre 30 ans pour découvrir un monde qui n’est pas toujours bien élevé », a expliqué le président de l’OL, touché par ces accusations qui n’ont pas de fondement réel, et qui ne semblent pas faire sourciller grand-monde chez les responsables du football.