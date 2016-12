OL : Aulas promet des moyens pour le mercato

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas (sur OL-TV après la victoire de Lyon contre Angers) : « Je suis très satisfait du travail de Bruno Genesio et des joueurs en première partie de saison. Je remercie également tous nos supporters (…) Concernant le mercato, on va faire quelque chose pour donner à Bruno les moyens qu'il mérite. On va écouter ce qu’il nous dit, car il ne s’emballe pas et ne demande pas des choses énormes (…) On veut faire des choses en Europa League. Mais avec la CAN, il va nous manquer un joueur comme Rachid. C’est un profil compliqué à dénicher lors de ce mercato, mais s’il existe alors on fera les efforts financiers qu’il faut pour l'avoir. »