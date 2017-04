OL : Aulas prévient, les joueurs jouent leur carrière !

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

Ce n’est pour le moment qu’un quart de finale aller de Coupe d’Europe, mais pour le football français, c’est déjà un écueil qui n’a pas été souvent passé. Alors pour Lyon, qui rêve de se refaire un nom parmi les clubs qui comptent sur le Continent, c’est un rendez-vous à ne pas manquer. Avant le match de ce jeudi face à Besiktas, Jean-Michel Aulas a mis les points sur les « i », annonçant que tout le monde jouait très gros dans cette double confrontation face au club turc.

« On joue plus que la saison. On a la possibilité d’aller en demi-finale de la Ligue Europa et peut-être plus loin. Les joueurs, eux, jouent leur carrière comme l’institution joue son développement. L’OL, qui a maintenant son stade, des moyens, et est structuré pour pouvoir faire partie des grands, est en passe de franchir l’étape ultime. Et pour y être, il faudra qu’on joue une finale de coupe d’Europe et qu’on la gagne. Et là, on rentrerait dans tout ce qu’on nous reproche de manquer. Ce n’est pas le moment de flancher », a livré le président lyonnais dans les colonnes du Progrès. Cinq jours après un match qui a fait beaucoup de mal face à Lorient (1-4), Lyon n’a cette fois-ci vraiment pas le droit à l’erreur.