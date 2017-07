OL : Aulas est confiant, le retour d'un monstre sacré est proche

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas se multiplie comme jamais en ce début de mercato, personne ne pouvant sérieusement reprocher au président de l'Olympique Lyonnais de se la couler douce pendant cette pause estivale. Parmi les dossiers qui comptent sur le bureau de Jean-Michel Aulas, on trouve celui du futur directeur sportif de l'OL. Et, se confiant à l'Agence France Presse, le patron du club rhodanien annonce ce vendredi qu'un retour de Juninho pour prendre ce poste est de plus en plus probable.

« J’ai bon espoir de faire revenir Juninho. Nous discutons avec lui depuis un mois. Nous ne sommes pas loin d'aboutir. Du moins, je l'espère. Nous faisons tout pour le convaincre. Il est un garçon de talent, réfléchi. Il pose beaucoup de questions. Nous travaillons pour définir les éléments qui devraient lui permettre de nous donner un accord dans les jours qui viennent. Il a laissé une partie de son coeur à Lyon où le public l'adore. Ce serait gagnant-gagnant pour lui et l'OL. Je pense qu'il a très envie. Son épouse également. S'il revient, c'est pour gagner et porter l'OL au plus haut. Ce serait une pression nouvelle. Il faut qu'il fasse un choix intérieur et familial de repartir dans les affaires et vivre avec cette pression liée aux entraîneurs ou dirigeants », a expliqué Jean-Michel Aulas à l'AFP qui a toujours fait de Juninho son grandissime favori pour ce poste de directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Le Brésilien n'a plus qu'à signer son contrat...