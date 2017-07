OL : Aulas démonte les critiques sur le voyage de Lyon en Chine

Dans : OL, Ligue 1.

A un peu plus d'une semaine de la reprise de la saison de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais s'est coltiné un long voyage aller-retour en Chine afin d'y jouer, et d'y perdre, un match amical contre l'Inter. Une rencontre qui plus est disputée sous une lourde chaleur et sur une pelouse en piteux état. Si certaines voix s'élèvent afin de regretter ce déplacement à l'autre bout du monde, Jean-Michel Aulas n'a lui aucun mal à le justifier.

Sur OL-TV, le président de l'Olympique Lyonnais a remis les pendules à l'heure. « C’est un voyage très important sur le plan de l’image du club, sur le plan économique mais aussi sportif. On a vu que l’Inter avait très bien préparé le match amical. Cela montre l’importance du rendez-vous sportif et du positionnement pour les clubs européens sur le continent asiatique. Ce fût très intéressant pour l’institution et pour l’équipe. On a vu plein de choses qui vont nous servir pour la suite. IDG est entré fin février dans le capital. C’est une opération extrêmement importante avec une augmentation de capital. Ils nous ont aidés à refinancer le stade et nous ont permis d’ouvrir une société sur Pékin avec un OL Bejing FC, qui est dirigé par un des actionnaires et un de nos collaborateurs. Cette société avait parfaitement bien préparé ce match face à l’Inter avec la création d’un fan club chinois. La rencontre était diffusée par l’une des chaînes les plus importantes en Chine. Il y avait environ 20 millions de téléspectateurs, c’est incroyable. Nos sponsors Hyundai et MDA ont aussi pu bénéficier de cette exposition. C’est une opportunité fantastique. On a signé la troisième académie en Chine. On va avoir des bases en Bejing, Shanghai, Shenzhen… », a fait remarquer Jean-Michel Aulas, histoire de montrer que l’OL n’a pas fait n’importe quoi en acceptant ce voyage en Chine.