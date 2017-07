OL : Aulas clashe salement Riolo sur le cas Mammana

Dans : OL, Ligue 1.

La saison de Ligue 1 n'est pas encore commencée que Jean-Michel Aulas et Daniel Riolo sont déjà chauds comme la braise. Après le dossier Neymar, qui avait donné lieu à un échange vif entre le patron de l'Olympique Lyonnais et le journaliste de RMC via Twitter, c'est cette fois la vente annoncée d'Emanuel Mammana au Zénith Saint-Pétersbourg qui provoque un deuxième round entre les mêmes adversaires.

Réagissant à l'attaque de Daniel Riolo qui l'avait qualifié de « comptable » dans la manière dont il gérait l'OL, Jean-Michel Aulas s'est fâché tout rouge sur les réseaux sociaux. « Mon cher Daniel il vaut mieux être traité de comptable par1 contoutcourt que l'inverse !sans rancune car vous n'avez toujours rien démontré???? (…) C qui è insupportable chez Riolo c qu'il s permet d ridiculiser2 joueurs internationaux (Mapu et Nicolas ) uniquement pour faire l'intéressant », a lancé le président de l’Olympique Lyonnais, remettant ainsi de l’huile sur le feu en faisant preuve, pour le moins, d'une certaine agressivité.