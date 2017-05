OL-Ajax : L'OL repousse (encore) la vente des tickets au grand public

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Prévue dans un premier temps la semaine passée, la vente des tickets au grand public pour la demi-finale retour d'Europa League entre l'Olympique Lyonnais et l'Ajax Amsterdam devait débuter ce mardi. Mais, l'OL a finalement décidé de repousser cela à vendredi prochain, donnant encore l'avantage à une nouvelle catégorie de supporters. En effet, après les abonnés, puis les adhérents à My OL, ce sont désormais les spectateurs déjà venus au moins une fois au stade du Parc OL depuis l'inauguration en janvier 2016 qui peuvent obtenir des places pour cette rencontre très attendue. Pour cela, ces derniers doivent recevoir ce mardi un code confidentiel et strictement personnel qui permet d'avoir accès à la billetterie en ligne.

Cette période se terminera vendredi 5 mai à 10h et on ne connaît pas encore la suite des aventures pour le grand public qui souhaite acheter un ticket pour ce match OL-Ajax du jeudi 11 mai. Car il est évident que pour éviter de nouveaux incidents, l'Olympique Lyonnais a bien l'intention de contrôler au maximum la vente des billets en multipliant les périodes de vente exclusive.