OL : 59 minutes qui coûtent bonbon à Depay en Europa League

Même s’il n’est pas qualifié pour cette compétition, qu’il a disputée avec Manchester United, Memphis Depay suivra de près la double confrontation face à l’AZ Alkmaar, club qu’il a déjà affronté à plusieurs reprises par le passé en raison de son début de carrière aux Pays-Bas. Pour le nouvel ailier lyonnais, être privé d’Europa League en raison de seulement quelques apparitions en fin de match avec MU est assez difficile à digérer, mais cela ne l’empêchera pas de supporter l’OL face à un adversaire qu’il avoue sans problème ne pas connaître du tout.

« C’est vraiment dommage que je ne puisse pas jouer ce match face à Alkmaar car je n’ai pas disputé beaucoup de minutes avec Manchester, cette saison, en Ligue Europa. Je dois accepter les règles et je supporterai mes coéquipiers. Alkmaar ? Je ne connais pas vraiment leur effectif. Peut-être que je reconnaîtrais certains noms… Chaque équipe essaye de jouer au football en partant de derrière. C’est dans la culture hollandaise de repartir de l’arrière avec le ballon, afin de bien développer son jeu. On ne peut pas y comparer à la Ligue 1. Ça va beaucoup plus vite ici et c’est beaucoup plus dur au niveau physique. Aller loin en Coupe d’Europe ? Oui, j’en suis sûr à 100%. On se doit d’aller loin dans cette compétition », a confié Memphis Depay sur OL TV, histoire de rappeler que tout le groupe avait bien compris que l’Europa League a pris une importance grandissante à Lyon avec les mauvais résultats en championnat.