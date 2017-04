L1 : Aulas se fâche, l'OL menace le PSG d'un procès !

Dans : OL, Coupe de la Ligue, Coupe, PSG.

Du côté de l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas que la valise prise contre Lorient qui a gâché le samedi. En effet, l'OL a pris connaissance dans la presse du courrier adressé par le PSG à la LFP concernant des problèmes lors de la finale de la Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain accusant notamment le stade de Lyon de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens dignes de ce nom en matière de sécurité. Et cela a fait bondir le club rhodanien, lequel menace d'attaquer en justice le PSG et ses dirigeants pour cette remise en cause frontale du stade.

« Par ce courrier tendancieux, le PSG cherche visiblement à dégager sa responsabilité dans les agissements d'une minorité de ses supporters, auteurs de graves dégradations samedi dernier au Parc OL lors de la magnifique 23eme Finale de la Coupe de la Ligue et à la suite d'un match de très haut niveau, alors que :

- Le PSG et ses supporters ont délibérément enfreint la procédure définie lors des réunions de sécurité et d'organisation préparatoires à cette finale qui regroupaient toutes les parties prenantes y compris le PSG

- Contrairement à ce qui avait été convenu entre la Ligue et les deux clubs finalistes ainsi que le Parc OL et les pouvoirs publics, les supporters parisiens ont refusé de venir au rendez-vous convenu à la mi-journée pour présenter leur matériel d'animation, alors que dans le même temps les supporters monégasques ont parfaitement respecté ce point important du dispositif d'organisation

- Le PSG, ainsi que les 291 stadiers qu'il avait mandatés conformément aux process convenus pour gérer ses supporters, n'a pas respecté ses engagements n'intervenant pas pour empêcher ses supporters de causer d'importantes dégradations dans le Parc OL.

OL Groupe SA ne cautionne pas la position du PSG vis à vis de la LFP et n'accepte pas les mises en cause directes ou indirectes de son organisation et se réserve le droit, compte tenu du préjudice d'image, de donner une suite juridique à ces accusations mensongères, comme le démontrera le visionnage des images saisies. OL Groupe SA rappelle enfin que le Parc OL a déjà accueilli en toute sécurité de nombreux événements (football, rugby, concert) avec plus de 50 000 spectateurs. De même, le Parc OL a été reconnu par l'UEFA comme le stade référent de l'Euro 2016 et désigné pour accueillir la finale de l'Europa League 2018 », rappelle l’Olympique Lyonnais dans un communiqué.