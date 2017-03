France : Tolisso et Jallet titulaires, Aulas exulte

Dans : OL, Equipe de France.

Jean-Michel Aulas n'a pas tardé à réagir à la titularisation de Christophe Jallet et Corentin Tolisso pour la rencontre amicale entre la France et l'Espagne ce mardi soir au Stade de France. Quelques minutes après l'annonce de la composition des Bleus, le patron de l'OL a bien évidemment fait part de sa joie. « bravo à Corentin et Christophe qui démarrent ce France Espagne ...allez la France 🇫🇷 allez l’OL », a lancé, via Twitter, Jean-Michel Aulas.