Deux minutes de pure folie, et Lyon renverse Besiktas

Dans un match marqué par de graves incidents avant la rencontre, Lyon s’est imposé devant Besiktas sur le score de 2-1. Les Turcs ont miraculeusement fait la course en tête, mais deux buts en deux minutes ont permis à l’OL de prendre un petit avantage avant le retour, jeudi prochain.

Pendant longtemps, trop longtemps, il n’a pas du tout été question de football pour ce quart de finale de la Ligue Europa. Avant le match, des affrontements ont eu lieu entre les « supporters » venus soutenir Besiktas, les forces de l’ordre et des fans de l’OL. Cela s’est poursuivi dans le stade, avec l’incroyable pluie de projectiles lancée par les supporters visiteurs du haut du stade, aboutissant à l’envahissement du terrain par le public pour se protéger. Avec près d’une heure de retard, la rencontre commençait finalement dans une ambiance délétère dans les tribunes, et musclée sur le terrain.

Si Lyon démarrait mieux, Babel surprenait tout le monde à la conclusion d’un coup-franc vite joué, avec un tir croisé devant Lopes (0-1, 15e). Dès lors, Lyon prenait le match en mains, de plus en plus nettement. Fékir trouvait la barre (19e) et le match devenait à sens unique après le repos. Lyon manquait le cadre après avoir dribblé Fabricio (70e) tandis que Tolisso trouvait le poteau de la tête (79e).

Et au moment où on se demandait si Lyon allait un jouer marquer, les filets tremblaient deux fois coup sur coup. Tout d’abord sur un coup-franc repris par Tolisso à bout portant (1-1, 83e), puis sur une incroyable bévue de Fabricio, qui perdait le ballon devant sa ligne de but sous le pressing de Morel, buteur inattendu (2-1, 84e). La folie s’emparait du Parc OL, qui n’osait croire à un tel scénario. Ce dernier met Lyon en position de force avant le match retour à Istanbul, même si bien entendu, les joueurs rhodaniens peuvent s’attendre à vivre un véritable enfer pour conserver leur avantage.