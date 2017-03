OGCN : Une bourde arbitrale qui coûte un pénalty peste Rivère

Dans : OGCN, Ligue 1, SMC.

Jean-Pierre Rivère, président de Nice, après le match nul 2-2 de son équipe face à Caen : « Il y a un fait de jeu qui est regrettable (une main décollée de Da Silva dans sa surface) Je suis allé voir l'arbitre à la fin de match et je lui ai dit : « Que vous fassiez une faute c'est normal, ça fait partie de l'arbitrage, mais votre juge de touche vous dit qu'il y a pénalty. » Il me répond : « J'ai revu les images, et effectivement, il y avait pénalty, j'ai fait une erreur. » Ça arrive, mais c'est dommage qu'une saison se joue sur des petites erreurs comme ça, ça peut être préjudiciable. Ce sont deux points laissés en route mais notre équipe a montré du caractère, elle est revenue au score. Je vais retenir le positif. Ce qui est dommage, c'est de ne pas finir à 3-2. A nous d'aborder les matchs le mieux possible. Ce qui est regrettable, aussi, c'est la blessure de Wylan. C'est trop tôt pour faire des examens. On perd Alassane, Wylan, ça fait beaucoup, on fera avec. Mais il y a d'autres joueurs, on s'accroche toujours »