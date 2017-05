OGCN : PSG, OM, un nouveau candidat de poids débarque pour Seri

Dans : OGCN, PSG, OM, Mercato, Premier League.

L’OGC Nice l’a bien compris, il sera difficile de conserver Jean-Michaël Seri cet été. Auteur d’une saison de haut niveau, le milieu de terrain se fait autant remarquer par son sens de la passe que par son activité, sa polyvalence et sa régularité. Des qualités qui ont provoqué l’intérêt de l’OM au début de l’année, tandis que le PSG s’est aussi positionné il y a quelques jours de cela. Et ce n’est pas fini. Ainsi, The Guardian annonce ce jeudi que l’international ivoirien fait aussi saliver Tottenham, assuré d’être en Ligue des Champions la saison prochaine, et qui rêve d’être un candidat régulier pour le titre en Premier League désormais.

Les Spurs l’ont bien compris, Seri ne sera pas donné, et c’est pour cela qu’ils seraient prêts à rapidement poser 20 ME sur la table, histoire de damner le pion aux autres clubs français intéressés. De quoi lancer des négociations sur des bases élevées, alors que le Gym espère encore conserver son joueur en cas de qualification pour la Ligue des Champions, et sinon en tirer au moins 25 ME. Le club azuréen ne se laissera en tout cas pas plumer si facilement que cela.