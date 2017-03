OGCN : Pierre Ménès envoie un joueur de Nice chez les Bleus

Dans : OGCN, Equipe de France.

Mario Balotelli, Dante, Alassane Pléa, Jean-Michael Seri, l’OGC Nice s’est concocté un bel effectif qui lui permet de rivaliser avec les meilleures équipes de France alors que le sprint final pour le titre va bientôt se lancer. Le Gym parvient à continuer à gagner même sans jouer aussi bien qu’en début de saison. Mais il y a un joueur qui parvient à conserver son niveau et à se montrer toujours aussi précieux et décisif, c’est Wylan Cyprien. Arrivé sur la pointe des pieds en provenance de Lens l’été dernier, le milieu de terrain ne cesse jamais de progresser et pourrait même bientôt connaître les joies de l’équipe de France assure Pierre Ménès.

« Le meilleur joueur de Nice ? Avant sa blessure, j'aurais dit Plea. Désormais, c'est Wylan Cyprien. Il fait le boulot au milieu, marque des buts. Il est tout simplement formidable et mérite d'être appelé en équipe de France. Je l'avais vu jouer 2-3 fois avec Lens, mais son talent ne m'avait pas sauté aux yeux. Là, il bénéficie d'un contexte favorable, Nice joue au ballon. Techniquement, c'est du très haut-niveau. Quelle bonne pioche », a souligné le consultant de Canal+ dans les colonnes de Nice Matin. Si Didier Deschamps ne manque pas de choix dans l’entrejeu, la candidature de Cyprien pourrait retenir l’attention, surtout que le Guadeloupéen n’a que 22 ans, et se montre déjà à l’aise avec les Espoirs.