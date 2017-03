OGCN : Nice peut être champion, Belhanda a une stat pour le prouver

Dans : OGCN, Ligue 1, PSG, Monaco.

Beaucoup moins sous le feu des projecteurs depuis que Monaco et Paris lui sont passés devant, Nice est néanmoins toujours dans la course au titre à quasiment 10 journées de la fin. Une situation en attente qui plait beaucoup à Younès Belhanda, conscient que son équipe n’était pas programmée pour faire la course en tête, mais qui estime qu’il y a des signes qui ne trompent pas. Et l’ancien montpelliérain sait de quoi il parle, lui qui avait coupé l’herbe sous le pied du PSG en 2011, en devenant champion de France à la surprise générale. Et comme avec le MHSC, l’OGCN s’arrache et engrange des points sans impressionner.

« On a dérangé durant de longs mois quand on était en tête. Là, ça va mieux puisque Monaco et Paris sont devant. Ça ne nous ennuie pas, on est encore au contact. On ne peut pas dire ça. On n'est pas programmés pour être champions, au contraire de Monaco et Paris, mais au vu de notre saison, bien sûr qu'on a envie d'aller au bout. Tout ce qui nous arrive est mérité. Avec Montpellier à l'époque, on était seulement à la lutte avec Paris, qui avait changé d'entraîneur en décembre, ce qui a pu lui coûter le titre. On a gagné pas mal de fois cette saison par un but d'écart, comme ce fut le cas avec Montpellier. C'est peut-être un signe », explique le meneur de jeu marocain dans les colonnes du Parisien. Il est vrai qu’avec déjà 11 succès acquis par un seul but d’avance, Nice n’est pas sans rappeler Montpellier et sa spécialité des victoires à l’arrache, puisque les troupes de Louis Nicollin s’étaient imposées 13 fois de justesse.