OGCN : Nice débarque à Naples pour tout casser en Europe

Une semaine après avoir été transféré à l'OGC Nice, Allan Saint-Maximin va découvrir la Ligue des Champions avec de grandes ambitions.

En venant joliment à bout de l’Ajax Amsterdam au troisième tour préliminaire de la C1 au début du mois d'août, Nice a pratiquement sauvé sa saison en s'assurant une place en Coupe d'Europe. Mais pour que la cerise tombe sur le gâteau avec une qualification pour la phase de groupes de la Ligue des Champions, l'OGCN va devoir battre Naples en barrages. L'ogre italien a de quoi faire peur avec son beau jeu et ses grands joueurs comme Insigne, Mertens, Callejon et Hamsik. Mais malgré sa jeunesse, Saint-Maximin n'est pas impressionné et abordera donc ce match avec l'envie de bien faire et sans pression.

« C'est excitant. Je pense qu'on est bien préparé pour entamer de la meilleure des manières ce match. On a bien travaillé au cours des derniers jours. Il n'y a aucune pression à avoir. On est outsiders. Il va falloir aller chercher la victoire. Un grand match dans une grande ambiance ? Ça donne forcément envie. Pour les amoureux du football, ce sont des matchs très intéressants à jouer. Le soutien des supporters ? Ça fait plaisir. J'espère qu'ils seront nombreux à domicile vu qu'ils ne peuvent pas faire le déplacement à l'extérieur... », a lancé, sur le site de son club, l'attaquant français, qui est donc prêt à faire son maximum lors du barrage aller de la Champions League, prévu ce mercredi à 20h45 au San Paolo. À lui de joindre l'acte à la parole...