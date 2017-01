OGCN : Les deux raisons qui font rester Koziello à Nice

Dans : OGCN, Mercato.

Si à Nice, beaucoup de joueurs sont suivis par de grosses écuries européennes en raison de leur talent et de leur jeunesse, ce n’est plus le cas de Vincent Koziello.

Véritable révélation de la saison passée, le milieu de terrain de poche n’arrive plus à se faire sa place, et a disparu du onze de départ de Lucien Favre. Avec seulement sept titularisations en Ligue 1, son évaporation progressive est aussi frappante que son arrivée soudaine sous Claude Puel. Résultat, à 21 ans, il est régulièrement annoncé sur le départ, avec l’intérêt de quelques formations italiennes à son sujet. Mais pour l’international espoirs, il n’y aura pas de mouvement sur le marché des transferts. Tout simplement parce qu’il n’a pas l’intention de changer d’air, et qu’il n’a pas particulièrement d’offres non plus.

« C’est une question qui revient souvent et finalement je n’ai aucune réponse à donner parce que je n’ai zéro contact. Je suis très bien dans ce club, j’ai envie de progresser ici », a prévenu, dans les colonnes de Nice Matin, le milieu de terrain relayeur qui ne pourra toutefois pas miser sur les Coupes pour retrouver du temps de jeu, Nice étant éliminé de toutes les compétitions.