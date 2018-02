Nice : Jallet opéré et absent six semaines, la question du Mondial se pose

Dans : OGCN, Ligue 1, Equipe de France.

L'OGC Nice l'a annoncé ce mercredi soir, Christophe Jallet a été opéré mardi. « Gêné par un problème tendineux au genou gauche, Christophe Jallet a été opéré avec succès mardi à l’IM2S de Monaco. La durée de l’indisponibilité de l’international français est estimée à 6 semaines. L'ensemble de la famille rouge et noire lui témoigne son soutien et lui souhaite un prompt rétablissement », a indiqué le club azuréen, qui va devoir composer sans son défenseur jusqu'à la moitié du mois d'avril.

Mais la question se pose également pour l'équipe de France. Régulièrement convoqué par Didier Deschamps, Christophe Jallet est d'ores et déjà forfait pour les deux matches amicaux du mois de mars contre la Colombie et la Russie. Et forcément le sélectionneur national va devoir tenir compte de cette longue absence du défenseur azuréen afin de faire son groupe dans l'optique du Mondial 2018. Car même si Christophe Jallet n'est pas un titulaire en puissance, Didier Deschamps sait que ce genre de blessure n'est pas anodine.