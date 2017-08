OGCN : Favre déteste ce mercato... sauf si Seri reste

Dans : OGCN, Ligue 1, Mercato.

Lucien Favre, entraîneur de Nice, après la défaite à Amiens (3-0) : « On prend trop de buts... C’est un manque de stabilité. On n'a pas assez le ballon ni assez d’occasions. En deuxième période, on a essayé de réagir, mais on n'a que deux frappes cadrées. Il a manqué de percussion et de cohésion. La fin du mercato estival ? C'est très difficile de trouver des joueurs dans la dernière semaine du mercato. Si Seri est là, ça ira mieux », a-t-il déclaré sur RTL.