OGCN : D'accord avec Dortmund, Favre cherche à quitter Nice

Dans : OGCN, Bundesliga, Mercato.

Après une première très bonne saison à la tête de l'OGC Nice, Lucien Favre se dirige petit à petit vers la porte de sortie, où le Borussia Dortmund l'attend avec impatience...

Sous les ordres de Lucien Favre, l'OGCN a réalisé l'une des meilleures saisons de son histoire. Troisième de Ligue 1 derrière Monaco et le PSG, Nice termine sur le podium du championnat pour la première fois depuis plus de 40 ans. Et ce potentiel retour en Ligue des Champions, les Aiglons le doivent d'abord à Lucien Favre. Sauf que l'entraîneur suisse ne sera peut-être pas là pour récolter tous les fruits de son travail la saison prochaine... Courtisé par de grands clubs européens, Favre est prêt à céder aux sirènes de la Bundesliga, un championnat qu'il adore depuis son passage remarqué au Borussia M'gladbach.

En effet, Dortmund a fait de Favre sa priorité pour remplacer Thomas Tuchel, annoncé sur le départ. Et selon Bild, le coach de 59 ans et le BvB auraient d'ores et déjà trouvé un accord pour signer un contrat d'une saison, plus une en option. D'après le journal allemand, l'entraîneur, bien décidé à rejoindre le Signal Iduna Park, fait actuellement tout son possible pour rompre son contrat avec Nice, qui court jusqu'en 2019. Si cela venait à se confirmer, l'OGCN prendrait un sérieux coup sur la tête car c'est tout un projet, basé sur la philosophie de Favre, qui partirait en fumée...