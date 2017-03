OGCN : Cyprien envoie un beau message malgré son gros pépin

Dans : OGCN, Ligue 1.

La saison de Wylan Cyprien s'est achevée vendredi soir lors du match entre l'OGC Nice et Caen, le jeune milieu de terrain du Gym étant victime d'une rupture des ligaments du genou en retombant au sol. Mais, Cyprien a tenu à adresser un message à ceux qui se désolaient de cette grave blessure, histoire de leur remonter le moral et de faire part de son désir très vif de revenir encore plus fort après une absence qui sera de plusieurs mois.

« Comme vous avez pu l’apprendre, l’aventure pour moi cette saison s’arrête là. C’est avec le cœur lourd que je laisse mes coéquipiers la terminer. Ce fut une saison magnifique, pleine d’émotions et de rebondissements. Merci beaucoup à tous pour vos nombreux messages qui me vont droit au cœur et comme l’expression le dit si bien l’homme blessé n’est pas mort. Alors je reviendrais plus fort par la grâce de Dieu. See you soon. CW25 », a confié, via les réseaux sociaux, Wylan Cyprien, qui était dans une forme resplendissante avec ce coup très dur.