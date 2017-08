Nice : Rivère répète que Ben Arfa ne reviendra pas

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1, PSG.

Des rumeurs sur le possible retour d'Hatem Ben Arfa à Nice ont rejailli ces dernières heures. Mais présent en conférence de presse ce mardi midi, pour la présentation de Wesley Sneijder, Jean-Pierre Rivère a une nouvelle fois répété que le joueur du Paris Saint-Germain n'était pas du tout ciblé par l'OGC Nice lors de ce mercato.

« On vient de prendre Wesley Sneijder, Allan Saint-Maximin. J’aime beaucoup Hatem, mais je me suis déjà exprimé sur le sujet. J’apprécie vraiment Hatem, mais il n’y a pas de débat. Nous sommes l’OGC Nice. On a un budget à l’équilibre et Hatem est un sujet qui n’a pas lieu d’être », a prévenu le président du Gym, histoire d’être très clair. Voilà qui devrait éteindre une bonne fois pour toutes cette rumeur.