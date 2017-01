Nice : Memphis Depay à Nice, ça devient très chaud

Dans : OGCN, Mercato, Premier League.

L’OGC Nice l’a montré avec Hatem Ben Arfa, Danté ou Mario Balotelli, les dirigeants n’hésitent pas à mettre le paquet pour tenter des gros coups.

Et c’est encore le cas cet hiver car le recrutement de Memphis Depay prend forme. Plusieurs sources confirment ainsi que les négociations sont bien avancées pour l’arrivée de l’ailier néerlandais sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 10 ME. José Mourinho accepterait sans rechigner de laisser filer son ailier en France et sur la Côte d’Azur, où la réussite de Mario Balotelli a forcément eu un impact. De son côté, Nice ferait des gros efforts pour prendre en charge une grande partie du salaire de l’ancien joueur du PSV Eindhoven, qui a totalement perdu son jeu chez les Red Devils, et pourrait accepter de se relancer dans une équipe où il retrouvera des minutes.