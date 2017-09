Nice : Le travail paie, Koziello savoure et veut enchaîner

Dans : OGCN, Ligue 1.

Après avoir impressionné face à Monaco puis Zulte Waregem, l’OGC Nice a parfaitement conclu sa semaine dimanche après-midi au Rohazon Park en disposant du Stade Rennais. Un redressement express qui satisfait forcément les Aiglons, Vincent Koziello en tête. Suspendu en Europa League, le jeune milieu de terrain du Gym était titulaire face aux Bretons. Il savoure la bonne passe de son équipe, qui retrouve enfin son jeu de la saison passée.

« C’est une très belle semaine pour nous et on travaille pour que ça continue dans le même sens. Nous n’étions vraiment pas contents de notre début de saison malgré le fait que nous ayons fait une belle performance contre l’Ajax. Ça ne nous suffisait pas. Là, on récolte les fruits de notre travail » a-t-il expliqué sur le site officiel de l’OGC Nice. Confirmation attendue dès vendredi à l’occasion de la réception du SCO d’Angers, qui reste sur une défaite à domicile contre Metz en Ligue 1.