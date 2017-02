Nice : Le succès contre l'ASSE, Balotelli... Favre fait le point

Dans : OGCN, Ligue 1.

Lucien Favre, entraîneur de Nice, après la victoire contre l'ASSE (1-0) : « On a fait une bonne première mi-temps, avec du rythme. Sans être parfait, c’était bon. Dommage de ne pas avoir mis le 2-0, parce que c’est long 95 minutes... Mais ce sont trois points mérités. Quand on joue ainsi, il faut être efficaces, car ils étaient dangereux dans les contres quand même. Balotelli ? Je crois à 100 % en Mario. Il a mis des buts sans lesquels on ne serait pas 3e aujourd’hui. Je lui ai expliqué ma décision de le mettre remplaçant ce soir. On compte sur lui jusqu’à la fin de saison, tout va très vite dans le football. Il a joué 90 minutes à Bastia, puis à Monaco. Il lui manque encore quelque chose physiquement, dans le replacement aussi ».